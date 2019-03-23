Mahallede 10 ev ile otomobil kurşunlandı, muhtar 'PUBG olabilir' dedi. Olay İzmir'de meydana geldi. Lale Mahallesi'ndeki 10 ev ile 1 otomobil, son 1 ay içinde, kurşunlandı. Vatandaşlar polisi aradı. Muhtar Sumru Benligül (35), her yaştan mahalle sakininin 'PUBG' adlı savaş oyununu oynamaya başladığını belirterek, "Kurşunlama olaylarının bununla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bu oyuna özenmeyle alakalı olabilir" dedi. Soruşturma sürüyor.
Mahalle sakinleri, korktuklarını ve gönül rahatlığıyla dışarı çıkamadıklarını dile getirdi.
Mahalle sakinleri, korktuklarını ve gönül rahatlığıyla dışarı çıkamadıklarını dile getirdi.
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