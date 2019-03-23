Bugünkü
Takvim

Mahallede 10 ev ile otomobil kurşunlandı, muhtar ' olabilir' dedi

’de 1 ayda 10 ev kurşunlandı. Kadın muhtar, savaş oyunu ’yi suçladı...

Pes G
Mahallede 10 ev ile otomobil kurşunlandı, muhtar 'PUBG olabilir' dedi. Olay 'de meydana geldi. Lale Mahallesi'ndeki 10 ev ile 1 otomobil, son 1 ay içinde, kurşunlandı. Vatandaşlar polisi aradı. Muhtar Sumru Benligül (35), her yaştan mahalle sakininin 'PUBG' adlı savaş oyununu oynamaya başladığını belirterek, "Kurşunlama olaylarının bununla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bu oyuna özenmeyle alakalı olabilir" dedi. Soruşturma sürüyor.



Mahalle sakinleri, korktuklarını ve gönül rahatlığıyla dışarı çıkamadıklarını dile getirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMahallede 10 ev ile otomobil kurşunlandı, muhtar 'PUBG olabilir' dedi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri