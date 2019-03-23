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’i böbrek

Dilek’i böbrek
İzmir'de yaşayan 21 yaşındaki , dört yıl önce böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrendi. İyileşmesi için nakil olması gerekliydi. Haftanın 3 günü diyalize giren Gençyılmaz, organ bekleyenler için imza kampanyası başlattığını söyledi. "Şu an 129 bin imza var. Hedef 150 bin. Nakil için bana sıra gelene kadar diyalize devam edeceğim. Ancak bu yıllar sürebilir. İyileşmek istiyorum" dedi.

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