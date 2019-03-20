Bugünkü
Takvim

’i kaybettik

Ümit Yesin’i kaybettik
Ünlü oyuncu Ümit Yesin (65), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölümü yakınlarını ve sevenlerini büyük hüzne boğdu. Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmden oynayan Yesin, Çiçek Taksi dizisindeki 'Kazım' ve Cennet Mahallesi dizisindeki 'Muharrem' rolüyle akıllara kazındı. Ünlü oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriÜmit Yesin’i kaybettik
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri