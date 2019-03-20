Ümit Yesin’i kaybettik

Ünlü oyuncu Ümit Yesin (65), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölümü yakınlarını ve sevenlerini büyük hüzne boğdu. Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmden oynayan Yesin, Çiçek Taksi dizisindeki 'Kazım' ve Cennet Mahallesi dizisindeki 'Muharrem' rolüyle akıllara kazındı. Ünlü oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.