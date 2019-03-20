Şehir magandaları

eşkıyaları bu kez İstanbul Beşiktaş'ta ortaya çıktı. 20 Ocak günü Dorock XL isimli eğlence mekanına giden altı üniversite öğrencisi genç kız, iddiaya göre güvenlik görevlilerinin şiddetine maruz kaldı.Yaşadıklarını sosyal medya hesabında anlatan"Güvenlikler, arkadaşlarımı dövdü. Kavgayı ayırmaya çalışırken merdivenlerden itildim. Küfür ve hakarete uğradım" ifadesini kullandı. Olayla ilgiliŞiddetin yaşandığı ana ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Kayıtlarda kadınların zor kullanılarak dışarı çıkartıldığı görülüyor...