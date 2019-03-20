İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki tarihi ve antika silahların sergilendiği 'Silah Müzesi'ni gezen uzman bir emniyet görevlisinin dikkati, büyük bir hırsızlığı gün yüzüne çıkardı. Adı açıklanmayan uzman, bir silahın üzerindeki ayrıntılardan şüphelenerek, yetkililere, silahın orijinal olmadığını söyledi. Yetkililer de hemen harekete geçti. İnceleme sonunda 'Silah Müzesi'ndeki 250 silahtan 32'sinin imitasyonlarıyla değiştirildikleri saptandı. Polis, biri komiser rütbesinde 3 polisi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve suçlamaları kabul etmeyen emniyet görevlilerinden polis memuru A.S. tutuklandı.
- Yaşam
- 20.03.2019
- Gazete
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