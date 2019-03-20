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İzmir'de emniyet görevlisinin dikkati lığını gün yüzüne çıkardı

Antika hırsızları
İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki tarihi ve silahların sergilendiği ''ni gezen uzman bir emniyet görevlisinin dikkati, büyük bir lığı gün yüzüne çıkardı. Adı açıklanmayan uzman, bir silahın üzerindeki ayrıntılardan şüphelenerek, yetkililere, silahın orijinal olmadığını söyledi. Yetkililer de hemen harekete geçti. İnceleme sonunda 'Silah Müzesi'ndeki 250 silahtan 32'sinin imitasyonlarıyla değiştirildikleri saptandı. Polis, biri komiser rütbesinde 3 polisi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve suçlamaları kabul etmeyen emniyet görevlilerinden polis memuru A.S. tutuklandı.

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