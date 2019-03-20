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Elektrik akımına kapılan amatör boksör kurtarılamadı

Amatör boksör , çalıştığı otelde elektrik akımına kapıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Çok acı
Genç boksör feci şekilde can verdi. Olay, dün öğle saatlerinde 'da meydana geldi. 25 yaşındaki lisanslı amatör boksör Tayfun Çelikkıran, kısa süre önce bir otelde teknik servis elemanı olarak işe girdi. Dün, rögar motorundaki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan Çelikkıran, hayatını kaybetti. Küçük yaştan bu yana boks sporuyla uğraşan lisanslı amatör boksörün cenazesini almaya, kendisi gibi boksla uğraşan kardeşi ile arkadaşları gitti. Son derece üzgün olduğu gözlenen acılı kardeşi yakınları teselli etti. Genç boksör, dün toprağa verildi.



Ağabeyinin cansız bedenini adli tıptan alan Tarık Çelikkıran'ın yaşadığı acı, yüzüne yansıdı.




Tayfun Çelikkıran'ın arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu.

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