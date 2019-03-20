Genç boksör feci şekilde can verdi. Olay, dün öğle saatlerinde Antalya Alanya'da meydana geldi. 25 yaşındaki lisanslı amatör boksör Tayfun Çelikkıran, kısa süre önce bir otelde teknik servis elemanı olarak işe girdi. Dün, rögar motorundaki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan Çelikkıran, hayatını kaybetti. Küçük yaştan bu yana boks sporuyla uğraşan lisanslı amatör boksörün cenazesini almaya, kendisi gibi boksla uğraşan kardeşi Tarık Çelikkıran ile arkadaşları gitti. Son derece üzgün olduğu gözlenen acılı kardeşi yakınları teselli etti. Genç boksör, dün toprağa verildi.
Ağabeyinin cansız bedenini adli tıptan alan Tarık Çelikkıran'ın yaşadığı acı, yüzüne yansıdı.
Tayfun Çelikkıran'ın arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu.
Ağabeyinin cansız bedenini adli tıptan alan Tarık Çelikkıran'ın yaşadığı acı, yüzüne yansıdı.
Tayfun Çelikkıran'ın arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu.
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