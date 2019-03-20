Bugünkü
Takvim

Bayrampaşalı fenomen kedi

Bayrampaşalı fenomen
Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlenen 'yoldan geçenlere sataşan kedi' Bayrampaşa'da çıktı. Yenidoğan Mahallesi'nde bir marketin önünde bekleyen kedi yaptığı haylazlıkların güvenlik kamerasına yansımasıyla bir anda fenomen oldu. Yoldan geçenlere, markete girmeye çalışanlara ve köpeklerin üzerine atlayıp korkutan kedinin görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.




Market çalışanları, sahip çıktıkları kediye 'Bıcırık' adını verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBayrampaşalı fenomen kedi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri