Bayrampaşalı fenomen kedi

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlenen 'yoldan geçenlere sataşan kedi' İstanbul Bayrampaşa'da çıktı. Yenidoğan Mahallesi'nde bir marketin önünde bekleyen kedi yaptığı haylazlıkların güvenlik kamerasına yansımasıyla bir anda sosyal medyada fenomen oldu. Yoldan geçenlere, markete girmeye çalışanlara ve köpeklerin üzerine atlayıp korkutan kedinin görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
Market çalışanları, sahip çıktıkları kediye 'Bıcırık' adını verdi.
Market çalışanları, sahip çıktıkları kediye 'Bıcırık' adını verdi.
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