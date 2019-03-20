Araba fiyatına safran

Aktarlarda yerli safranın kilosu 30 bin, yerli pilavlık safranın kilosu 150, ithal safranın kilosu ise 70 bin liradan alıcı buluyor. Yerli safranın gramının 30 lira olduğunu belirten Aktar Orhun Özfidancı, "Fiyatını bilmeden satın almaya kalkanlar öğrenince şaşkınlık yaşıyor. Biz hem alırken hem de satarken zorlanıyoruz" dedi.
- Yaşam
- 20.03.2019
- Gazete
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