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Araba fiyatına safran
Aktarlarda yerli ın kilosu 30 bin, yerli pilavlık safranın kilosu 150, ithal safranın kilosu ise 70 bin liradan alıcı buluyor. Yerli safranın gramının 30 lira olduğunu belirten Aktar Orhun Özfidancı, "ını bilmeden satın almaya kalkanlar öğrenince şaşkınlık yaşıyor. Biz hem alırken hem de satarken zorlanıyoruz" dedi.

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