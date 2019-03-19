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Gökyüzü kralİçesİ

’daki bir köyünde dünyaya gelen ve gökyüzü hayallerini gerçekleştirmeyi başaran Safiye, dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380’i uçuran ilk Türk oldu...

Gökyüzü kralİçesİ
Safiye Ademoğlu yılmaz... 'da bir Türk köyünde dünyaya geldi. 12'sinde ailesiyle 'a göç etti. ODTÜ Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Son sınıfta 'gökyüzü sevdasını' gerçekleştirme kararı alınca, hayatı 'nin mühendislik dışındaki bölümlerden de pilot aday adayı kabul etmeye başlamasıyla birlikte değişti. 2011'de THY'nin eğitim için ABD Florida'ya gönderdiği 39 pilot adayı arasındaki tek kadın olarak yer aldı. 16 aylık eğitim sonrası pilotluk lisansını aldı. Sadece ların katıldığı 'Hava Rallisi'ne katılan ilk Türk kadın pilot oldu. THY'nin Airbus filosunda olarak göreve başladı. Şimdilerde ise gökyüzü kariyerine Dubai'de devam ediyor.

Dünyanın en büyük yolcu uçağı olan çift katlı Airbus A380'de ikinci pilot olarak görev yapan ve bu uçağı uçuran ilk Türk kadını olan Ademoğlu, "Anaokulumun bahçesinde bir roket vardı. O roketin en tepesine çıkar ve gökyüzüne doğru havalandığımı hayal ederdim. Gökyüzü sevdam buradan geliyor. Bulgaristan'ın küçücük bir Türk köyünden, göçmen bir kız çocuğunun şu anda dünyanın en büyük yolcu uçağını uçuracağına kim inanırdı? Airbus 380'i uçurmak hayalimdi. Eylül 2018'de Emirates'te zorlu A380 eğitimime başladım ve bütün sınavları geçtikten sonra A380 lisansımı aldım. Şu anda A380 uçuran ilk Türk kadın pilotuyum ve bununla gurur duyuyorum" dedi.

CEVDET ÖZDEMİR

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