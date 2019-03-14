Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta hayalleri süsleyen Sayısal Loto'nun Çarşamba günü yapılan 1200'üncü hafta çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar, büyük ikramiyeyi kazanıp, kazanamadığını merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. Öte yandan 5, 4 ve 3 bilen kişiler belirli ikramiyeleri kazandı. İşte 13 Mart Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (13 MART 2019)

13 Mart Sayısal Loto sonucu: 14 - 23 - 32 - 36 - 38 - 43

Sayısal Loto oyununun 1200'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 873 bin 191 lira 97 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 3 bin 406 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 514 kişi 61 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 76 bin 725 kişi 10 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 424 bin 679 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 911 bin 595 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 510 bin 638 lira 20 kuruş kamuya aktarılacak.