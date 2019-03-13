Duman oldular!

Adana'da önceki gece korkunç bir olay meydana geldi. Kahvehane işletmecisi Habip Topaluğurlu, oğlu Murat, yeğeni Yusuf, arkadaşları Zekeriya Kılınççı ve Ali Turan ile birlikte balık tutmak için Karataş İlçesi'ne gitti. Burada balık ziyafeti yapan grup, ısınmak için mangalı çadıra alıp uykuya daldı. Ancak hepsi de dumandan zehirlenip hayatını kaybetti. Korkunç olayda ölenlerin cenazeleri dün Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.
Ölenlerden Yusuf Topaluğurlu'nun kardeşi Ahmet Topaluğurlu, kendisinin de ağabeyi ile balık tutmaya gitmeyi düşündüğünü, ancak işlerinden dolayı gidemediğini belirtti. Acılı genç adam şunları söyledi: "Çadırın fermuarını açtığım zaman, içeride hepsinin cenazesi ile karşılaştım. Havalandırmaları açtım, bir yaşama umudu ile ama hepsinin ölü olduğunu gördüm. Bir amcam, bir amca oğlum, bir ağabeyim ve mahallemizden iki arkadaşımız gitti" diyerek ağladı. Öte yandan oğlu Murat Topaluğurlu ile birlikte ölen Habib Topaluğurlu'nun üç ay önce eşini kanserden kaybettiği öğrenildi...
Ölenlerden Yusuf Topaluğurlu'nun kardeşi Ahmet Topaluğurlu, kendisinin de ağabeyi ile balık tutmaya gitmeyi düşündüğünü, ancak işlerinden dolayı gidemediğini belirtti. Acılı genç adam şunları söyledi: "Çadırın fermuarını açtığım zaman, içeride hepsinin cenazesi ile karşılaştım. Havalandırmaları açtım, bir yaşama umudu ile ama hepsinin ölü olduğunu gördüm. Bir amcam, bir amca oğlum, bir ağabeyim ve mahallemizden iki arkadaşımız gitti" diyerek ağladı. Öte yandan oğlu Murat Topaluğurlu ile birlikte ölen Habib Topaluğurlu'nun üç ay önce eşini kanserden kaybettiği öğrenildi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.