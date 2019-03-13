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Duman oldular!

’da kampa giden beş kişi yaktıkları mangalı ısınmak için çadıra aldı. Ancak hepsi de ölüm uykusuna daldı. Cenazeleri teslim alan aile fertlerinin feryatları yürek dağladı!

Duman oldular!
Adana'da önceki gece korkunç bir olay meydana geldi. Kahvehane işletmecisi Habip Topaluğurlu, oğlu Murat, yeğeni Yusuf, arkadaşları Zekeriya Kılınççı ve Ali Turan ile birlikte balık tutmak için Karataş İlçesi'ne gitti. Burada balık ziyafeti yapan grup, ısınmak için mangalı çadıra alıp uykuya daldı. Ancak hepsi de dumandan zehirlenip hayatını kaybetti. Korkunç olayda ölenlerin cenazeleri dün Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.



Ölenlerden Yusuf Topaluğurlu'nun kardeşi Ahmet Topaluğurlu, kendisinin de ağabeyi ile balık tutmaya gitmeyi düşündüğünü, ancak işlerinden dolayı gidemediğini belirtti. Acılı genç adam şunları söyledi: "Çadırın fermuarını açtığım zaman, içeride hepsinin cenazesi ile karşılaştım. Havalandırmaları açtım, bir yaşama umudu ile ama hepsinin ölü olduğunu gördüm. Bir amcam, bir amca oğlum, bir ağabeyim ve mahallemizden iki arkadaşımız gitti" diyerek ağladı. Öte yandan oğlu Murat Topaluğurlu ile birlikte ölen Habib Topaluğurlu'nun üç ay önce eşini kanserden kaybettiği öğrenildi...

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