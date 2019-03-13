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‘Delirten hastalık’ nedeniyle dayanılmaz lar çeken aylar sonra güldü

, ‘delirten hastalık’ nedeniyle dayanılmaz lar çekti. 1.5 ayda 32 dişini çektirdi. Ağlayarak ötanazi isteyen acılı kadın, tedavi edildi. Aylar sonra protez dişleriyle ilk kez gülebildi.

'Diş'e bak
'da (41), 9 ay önce dişlerini beyazlatmak istedi. 20 dişi kaplama için kesildi. Ancak bu sırada dayanılmaz lar çekti. İlaçlara rağmen ağrıları dinmedi. Acıdan kurtulmak için 1.5 ayda 32 dişini çektirdi. Buna rağmen ağrıları kesilmedi. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına gitti. 'Delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' hastalığına yakalandığını öğrendi. Ameliyatla ağrı bulunan bölgelerdeki sinirleri kesildi. Ancak iyileşemeyen Öztürk, ötanazi istedi.



Tedaviden sonra

Öztürk'ün imdadına yetişti. 8 ay önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Öztürk, tedaviye olumlu yanıt verdi. Ağrıları dinmeye başlayan Öztürk, 1.5 yıl aradan sonra gerçek dişleriyle olmasa da protez dişlerle tekrar aynanın karşısına geçti. Protez dişleri, sinirlerin kesildiği bölgedeki ağrılar yüzünden kullanamadığını belirten Sunay Öztürk, "Aynaya bakıp gülmek bile çok güzel. Kullanamasam da bu kadarı bile şimdilik yeter" dedi.

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