Adana Karataş'ta akraba olan Habib Topaluğurlu, Murat Topaluğurlu, Yusuf Topaluğurlu, Zeki Kılınçcı ve Ali Turan, geçen cumartesi balık tutmak amacıyla Aydınlar sahiline gitti. Burada konaklamak isteyen 5 kişi, çadır açtı. Yaktıkları mangalı da ısınmak için çadırın içine aldılar. Sonrasında uyuyunca korkunç olay gerçekleşti. Hareketsiz halde bulunan gruptakilerin, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Çadırdan çıkartılan cesetler, cenaze aracı bölgeye giremediği için kamyonet kasasına konuldu.
- Yaşam
- 12.03.2019
- Gazete
Mangal faciası: 5 ölü
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