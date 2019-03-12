Antalya'da emlak zengini Asım Bayram (82), Ocak ayında ortadan kayboldu. Yaşlı adam, atv'nin yayınlan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında da aranıyordu. Jandarma, dün ormanlıkta önceden belirlenen noktalarda arama yaptı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 9 parçaya bölünmüş ve toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Cesedin, Asım Bayram'a ait olup, olmadığı DNA testiyle belirlenecek.
- Yaşam
- 12.03.2019
- Gazete
Emlak zengini Asım Bayram'ın cesedi bulundu
‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranan emlak zengini adamın cesedi bulundu.
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