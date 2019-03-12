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zengini 'ın cesedi bulundu

ile ’te aranan zengini adamın cesedi bulundu.

Sıra zanlıda
Antalya'da zengini Asım Bayram (82), Ocak ayında ortadan kayboldu. Yaşlı adam, atv'nin yayınlan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında da aranıyordu. Jandarma, dün ormanlıkta önceden belirlenen noktalarda arama yaptı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 9 parçaya bölünmüş ve toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Kurumu'nun morguna gönderildi. Cesedin, Asım Bayram'a ait olup, olmadığı DNA testiyle belirlenecek.

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