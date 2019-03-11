Pamukkale Belediyesi, dağlık alanda yapımı süren Millet Bahçesi ve Seyir Terası Projesi'nin Horoz Köy etabına, dev horoz heykeli dikilecek. Osman Atmaca tarafından yapımına 6 ay önce başlanılan heykel için 26 ton demir kullanıldı. Dev horoz heykeli, kentin her yerinden rahatlıkla görülebilecek. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, heykel için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracaklarını belirterek, Bu uzunlukta bir horoz heykeli yok" dedi.
- Yaşam
- 11.03.2019
- Gazete
Guinness Horozu!
Denizli’de dünyanın en büyük horoz heykeli yapıldı. Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuruda bulunulacak.
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