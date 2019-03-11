Guinness Horozu!

Pamukkale Belediyesi, dağlık alanda yapımı süren Millet Bahçesi ve Seyir Terası Projesi'nin Horoz Köy etabına, dev horoz heykeli dikilecek. Osman Atmaca tarafından yapımına 6 ay önce başlanılan heykel için 26 ton demir kullanıldı. Dev horoz heykeli, kentin her yerinden rahatlıkla görülebilecek. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, heykel için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracaklarını belirterek, Bu uzunlukta bir horoz heykeli yok" dedi.