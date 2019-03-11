İran'da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet'in kullandığı Başaran Holding'e ait iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelişte düştü. Kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. Gebeş dışında, Mina Başaran (28), Sinem Akay (34), Burcu Gündoğar Urfalı (28), Jasmin Baruh Siloni (30), Liana Hananel (30), Aslı İzmirli (28), Ayşe And (28) Eda Uslu (42) ve Melike Kuvvet'in (39) cenazeleri toprağa verildi. Facianın bugün yıl dönümü. Gebeş'in cenazesi 1 yıl geçmesine rağmen hala bulunamadı. Kazanın sadece ön raporu açıklanırken nihai rapordan da hala haber yok.
- Yaşam
- 11.03.2019
- Gazete
Acının yıl dönümü!
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