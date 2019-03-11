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Acının yıl dönümü!

Acının yıl dönümü!
'da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, Kaptan Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet'in kullandığı Başaran Holding'e ait iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 'a gelişte düştü. Kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. Gebeş dışında, Mina Başaran (28), Sinem Akay (34), Burcu Gündoğar Urfalı (28), Jasmin Baruh Siloni (30), Liana Hananel (30), Aslı İzmirli (28), Ayşe And (28) Eda Uslu (42) ve 'in (39) cenazeleri toprağa verildi. Facianın bugün yıl dönümü. Gebeş'in cenazesi 1 yıl geçmesine rağmen hala bulunamadı. Kazanın sadece ön raporu açıklanırken nihai rapordan da hala haber yok.

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