'MISS Model of Turkey 2005' birincisi Sinem Sülün (30) yatak odasındaki üçlü prize böcek yerleştirdikleri iddiasıyla 2.5 yıl hapis cezası alan ve haklarında yakalama kararı bulunan eski kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel'i İstanbul Etiler'deki bir restoranda polise yakalattı. Sülün ile iki kız kardeşi İrem ve Gizem, ayrıca Sülün'ün eski eşi Mustafa Yüksel ile yeni eşi Tuğba Yüksel ve baldızı Fatma Seda Söğütlü hakkında savcılığa şikayetçi oldu ve korunma istedi. Mahkeme de Yüksel ile yeni eşi ve baldızına 2 ay süreyle üç kız kardeşe yaklaşmamasına karar verdi.
Eski eş Mustafa Yüksel
Ali OKTAY
Eski eş Mustafa Yüksel
Ali OKTAY
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