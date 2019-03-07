Menopozda kivi tüketin

Kadınlarda yumurtlama ve doğurganlığın sona erdiği menopoz döneminde doğru besinleri tüketmek, hayatı kolaylaştırıyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı; muz, kayısı, avokado, kivi, nar ve elmanın bu dönemde görülen şikayetleri azalttığını söylüyor. Menopozda güçlü kemikler için de somon ve ceviz yenmesini öneriyor.