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Menopozda kivi tüketin

Menopozda kivi tüketin
Kadınlarda yumurtlama ve doğurganlığın sona erdiği menopoz döneminde doğru besinleri tüketmek, hayatı kolaylaştırıyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı; muz, kayısı, avokado, kivi, nar ve elmanın bu dönemde görülen şikayetleri azalttığını söylüyor. Menopozda güçlü kemikler için de somon ve ceviz yenmesini öneriyor.

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