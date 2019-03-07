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Büyüsün !

Büyüsün Burak!
İzmir'de Bedriye Özbek, 9 yıl önce 3'üncü çocuğuna hamile kaldı. karnındayken bebeğinin cücelik, iskeletsel anomaliler ve olağandışı küçük baş boyutu olarak nitelenen ve ender görülen hastası olduğu belirlendi. Kadın, 'Burak' adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi. , şu an 8 yaşına geldi. Boyu ise sadece 70 santimetre. Anne , "Oğlum özel eğitim görüyor. Yaşıtlarının kendisinden daha uzun olduğunu görünce üzülüyor. Tedavisi konusunda bize yardımcı olunması bizi hayata bağlar, moralimizi yükseltir" dedi. Burak ise "Oynamak istiyorum" dedi.

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