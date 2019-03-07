Platonik aşık, dehşet saçtı. Olay 1 Mart günü Adana'da yaşandı. H.K. ile arkadaşı H.G., otomobille gezintiye çıktı. H.G. genç kadına sevgili olmak istediğini söyledi. Ancak H.K. olumsuz yanıt verdi. İkili arasında tartışma çıktı. H.G., kız arkadaşının bacağına şırınga içerisindeki bir sıvıyı enjekte etti. Genç kadın can havliyle kendini otomobilden attı. H.G. ise kaçtı. Baygın hale bulunan kadın hastaneye kaldırıldı. Polis, H.G.'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheli genç kadını suçlayarak, "Şırıngayı önce kendine sonra bana sapladı" diye konuştu. H.K. tedavisinin ardından taburcu edildi. H.G. 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
- Yaşam
- 07.03.2019
- Gazete
Adana'da şırıngalı dehşet!
Adana’da genç adam, aşkına karşılık vermeyen kadının bacağına şırınga ile ilaç enjekte edip, bıçakladı. Zanlı, ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı.
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