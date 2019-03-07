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’da genç adam, aşkına karşılık vermeyen kadının bacağına ile ilaç enjekte edip, bıçakladı. Zanlı, ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı.

Şırıngalı dehşet!
Platonik aşık, saçtı. Olay 1 Mart günü 'da yaşandı. H.K. ile arkadaşı H.G., otomobille gezintiye çıktı. H.G. genç kadına olmak istediğini söyledi. Ancak H.K. olumsuz yanıt verdi. İkili arasında tartışma çıktı. H.G., kız arkadaşının bacağına içerisindeki bir sıvıyı enjekte etti. Genç kadın can havliyle kendini otomobilden attı. H.G. ise kaçtı. Baygın hale bulunan kadın hastaneye kaldırıldı. Polis, H.G.'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheli genç kadını suçlayarak, "Şırıngayı önce kendine sonra bana sapladı" diye konuştu. H.K. tedavisinin ardından taburcu edildi. H.G. 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.



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