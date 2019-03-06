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Minik Yusuf’a destek zamanı

Minik Yusuf’a destek zamanı
'da (beyin felci) hastası 8 yaşındaki oğlu 'ı akülü sandalyesi olmadığı için her gün bebek arabasına koyarak okula götürüp getiren annesi , "Allah'a şükür bu duruma getirdik" dedi. Sevim Orhan, vücut hareketleri ve kaslarında uyumlu kullanım bozukluğu olan oğlunu okula getirirken, yoldaki bazı noktalarda merdivenleri aşabilmek için onu bebek arabası ile birlikte taşımak zorunda kaldığını belirterek, "7.5 aylık olarak doğduğunda doktorlar 'Ölür' demişlerdi. Allah'a şükür yaşıyor." diye konuştu. Sevim Orhan, uzun süre iş bulamayan eşi Medeni'nin, iki ay önce Havalimanı'nda işçi olarak çalışmaya başladığını, oğlunu okula akülü araba ile getirmek istediklerini ancak, ekonomik durumları iyi olmadığı için alamadıklarını ifade etti.

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