Minik Yusuf’a destek zamanı

İstanbul Avcılar'da Serebral Palsi (beyin felci) hastası 8 yaşındaki oğlu Yusuf İslam'ı akülü sandalyesi olmadığı için her gün bebek arabasına koyarak okula götürüp getiren annesi Sevim Orhan, "Allah'a şükür bu duruma getirdik" dedi. Sevim Orhan, vücut hareketleri ve kaslarında uyumlu kullanım bozukluğu olan oğlunu okula getirirken, yoldaki bazı noktalarda merdivenleri aşabilmek için onu bebek arabası ile birlikte taşımak zorunda kaldığını belirterek, "7.5 aylık olarak doğduğunda doktorlar 'Ölür' demişlerdi. Allah'a şükür yaşıyor." diye konuştu. Sevim Orhan, uzun süre iş bulamayan eşi Medeni'nin, iki ay önce İstanbul Havalimanı'nda işçi olarak çalışmaya başladığını, oğlunu okula akülü araba ile getirmek istediklerini ancak, ekonomik durumları iyi olmadığı için alamadıklarını ifade etti.
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- 06.03.2019
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