Aşık olduğunda ve heyecanlandığında hızla atan, üzüldüğünde kırılan kalp, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. Kalp hastalıklarından korunmada, kişinin yaşam tarzı ve genetik yapısı etkin rol oynuyor. Kalbi besleyen koroner damarlarda oluşan yağlı plakların üzerinde milimetrik yırtılmaların oluşması sonucu meydana gelen kalp krizleri, yaşamı tehdit ediyor. Uzmanlar, sağlıklı ve güçlü atan bir kalbin sırrını veriyor...
- Yaşam
- 05.03.2019
- Gazete
Sağlıklı kalbin anahtarı pancar! Kalp krizi riskini azaltıyor...
Güçlü ve sağlıklı atan bir kalbe sahip olmada beslenme tarzı önem taşıyor. Pancar, kuşkonmaz ve fasulye gibi sebzeler kalp krizi riskini azaltıyor...
Aşık olduğunda ve heyecanlandığında hızla atan, üzüldüğünde kırılan kalp, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. Kalp hastalıklarından korunmada, kişinin yaşam tarzı ve genetik yapısı etkin rol oynuyor. Kalbi besleyen koroner damarlarda oluşan yağlı plakların üzerinde milimetrik yırtılmaların oluşması sonucu meydana gelen kalp krizleri, yaşamı tehdit ediyor. Uzmanlar, sağlıklı ve güçlü atan bir kalbin sırrını veriyor...
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