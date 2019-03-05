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Sağlıklı n anahtarı pancar! i riskini azaltıyor...

Güçlü ve sağlıklı atan bir kalbe sahip olmada beslenme tarzı önem taşıyor. Pancar, kuşkonmaz ve fasulye gibi sebzeler i riskini azaltıyor...




Aşık olduğunda ve heyecanlandığında hızla atan, üzüldüğünde kırılan kalp, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. Kalp hastalıklarından korunmada, kişinin yaşam tarzı ve genetik yapısı etkin rol oynuyor. Kalbi besleyen koroner damarlarda oluşan yağlı plakların üzerinde milimetrik yırtılmaların oluşması sonucu meydana gelen kalp krizleri, yaşamı tehdit ediyor. Uzmanlar, sağlıklı ve güçlü atan bir kalbin sırrını veriyor...

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