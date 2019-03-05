olduğunda ve heyecanlandığında hızla atan, üzüldüğünde kırılan kalp, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. Kalp hastalıklarından korunmada, kişinin yaşam tarzı ve genetik yapısı etkin rol oynuyor. Kalbi besleyen koroner damarlarda oluşan yağlı plakların üzerinde milimetrik yırtılmaların oluşması sonucu meydana gelen kalp krizleri, yaşamı tehdit ediyor. Uzmanlar,sırrını veriyor...