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Victoria’nın yoğurdu

Victoria’nın yoğurdu
Victoria's Secret'ın modeli güzellik sırrını paylaştı. 30 yaşındaki manken, vücudunu cevizi yağı, yüzünü ise yeşil çayla yıkadığını açıkladı. Sabah kahvaltıda bal tükettiğini belirten Swanepoel, ev yapımı yoğurt yediğini bu sayede cildinin ışıldadığını vurguladı.

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