Victoria's Secret'ın Güney Afrikalı modeli Candice Swanepoel güzellik sırrını paylaştı. 30 yaşındaki manken, vücudunu Hindistan cevizi yağı, yüzünü ise yeşil çayla yıkadığını açıkladı. Sabah kahvaltıda bal tükettiğini belirten Swanepoel, ev yapımı yoğurt yediğini bu sayede cildinin ışıldadığını vurguladı.
- Yaşam
- 04.03.2019
- Gazete
Victoria’nın yoğurdu
- Hastane yolunda kaza: Yaralılar var
- Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı
- Asırların deviremediği çınarı bu hale getirdiler!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.