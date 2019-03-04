



Güçlü bir hafızanın yolu, sindirimden geçiyor. Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, bağırsak ve beyin arasındaki sağlık şifresini açıklıyor. İhmal edilen diyabet hastalığının Alzheimer ve demansa neden olduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Yanlış beslenme sonucu olarak görülen TİP-2 diyabet; erken ölüm, kalp hastalığı, felç, böbrek hastalığı, körlük ve nörolojik hastalıkları beraberinde getirir. Yüksek kan şekeri, ilk olarak sinir sistemine ardından karaciğere zarar verir. Tedavi edilmeyen diyabetin, Alzheimer hastalığına neden olduğu araştırmalarda da mevcut.