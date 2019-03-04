Baba unutulmadı

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, dün ölümünün 6'ncı yılında hayat arkadaşı Muhterem Nur, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Dualar edildi, Gürses'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu. Muhterem Nur, "Herkes sağ olsun var olsun. Ayaklarına sağlık, bugün yine bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 6'ncı yılımız bitti 7'inci yılımıza girdik. Zaman öyle geçiyor ki anlamıyoruz bile. " diye konuştu.
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- 04.03.2019
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