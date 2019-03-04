Altın kalpli

Düğünde takılan altınlarını halk otobüsünde kaybeden genç kadının imdadına şoför yetişti. "İnsanlık ölmemiş" dedirten olayın adresi Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'ydi. Altı ay önce evlenen ve Denizli'de yaşayan Gamze Konkur (22), annesini ziyaret için geçtiğimiz gün Antalya'ya gitti. Genç kadın, içerisinde 55 bin liralık altın, 550 TL nakit para ve evlilik cüzdanı olan çantasını unutup otobüsten indi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Servisi biten otobüs şoförü Birol İnal ise araçta bulduğu çantayı merkezde bekleyen genç kadına teslim etti. Düğün takılarının bulunduğu çantasına kavuşan Gamze Konkur, otobüs şoförüne teşekkür etti. Şoför İnal ise "Kameralar olmasa bile Cenabı Allah görür ve çok yanlış bir davranış olmuş olur" dedi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Servisi biten otobüs şoförü Birol İnal ise araçta bulduğu çantayı merkezde bekleyen genç kadına teslim etti. Düğün takılarının bulunduğu çantasına kavuşan Gamze Konkur, otobüs şoförüne teşekkür etti. Şoför İnal ise "Kameralar olmasa bile Cenabı Allah görür ve çok yanlış bir davranış olmuş olur" dedi.
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