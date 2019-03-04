Altın kalpli

takılan altınlarını halk otobüsünde kaybeden genç kadının imdadına şoför yetişti.dedirten olayın adresi Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'ydi. Altı ay önce evlenen ve Denizli'de yaşayan, annesini ziyaret için geçtiğimiz gün Antalya'ya gitti. Genç kadın, içerisinde550 TL nakit para ve evlilik cüzdanı olan çantasını unutup otobüsten indi.Servisi biten otobüs şoförü Birol İnal ise araçta bulduğu çantayı merkezde bekleyen genç kadına teslim etti. Düğün takılarının bulunduğu çantasına kavuşan Gamze Konkur, otobüs şoförüne. Şoför İnal ise "Kameralar olmasa bile Cenabı Allah görür ve" dedi.