İstanbul Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle 21 kişinin hayatını kaybetmesi ve 14 kişinin yaralanmasının ardından riskli yapı tartışması yeniden alevlendi. Birçok vatandaş, evinin riskli olup olmadığını öğrenmek için belediyelere akın etti. Peki, riskli binaların risk tespitini yaptırmak kimin yükümlülüğünde? Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, 2012'de çıkan düzenlemede vatandaşlara riskli yapılarını, kendilerinin bedel ödeyerek tespit edebileceklerinin söylendiğini hatırlattı. Buna karşılık riski binada veya binaya yakın parsellerde bulunan hak sahiplerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yıkım riski bulunan binayı bildirme hakkı olduğunu ifade eden Kiraz, "Bakanlık, ilçe belediyesine yazı yazarak gerekli riskli yapı tespitini bedelsiz olarak yaptırmak zorundadır" dedi.
- Yaşam
- 01.03.2019
- Gazete
Riskli binaya ücretsiz tespit
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