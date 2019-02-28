2. Şule Çet vakası

İstanbul Sefaköy'de Aysun Yıldırım'ın, 28 Şubat 2018'de çalıştığı binanın 3. katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Ancak olayla ilgili cinayet şüpheleri gündeme geldi. Yıldırım'ın düştüğü noktada kan izi tespit edilemedi. Pencerede de parmak izine rastlanmadığı belirlendi.
'ÖLDÜRÜLDÜ'
Ancak Aysun Yıldırım'ın ölümünün ardından 1 yıl geçmesine rağmen etkin soruşturma yürütülmedi. Savcılık takipsizlik kararı verdi."Kızımız öldürüldü. Dosya kapatıldı" diyen aile, Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Polis, dosyayı raftan indirdi. Yıldırım'ın ölüm şekli, Ankara'da rezidanstan atlayarak intihar ettiği iddia edilen Şule Çet cinayetini akla getirdi. Çet'in intihar etmediği, pencereden atıldığı belirlenmişti.
MEVLÜT YÜKSEL
'ÖLDÜRÜLDÜ'
Ancak Aysun Yıldırım'ın ölümünün ardından 1 yıl geçmesine rağmen etkin soruşturma yürütülmedi. Savcılık takipsizlik kararı verdi."Kızımız öldürüldü. Dosya kapatıldı" diyen aile, Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Polis, dosyayı raftan indirdi. Yıldırım'ın ölüm şekli, Ankara'da rezidanstan atlayarak intihar ettiği iddia edilen Şule Çet cinayetini akla getirdi. Çet'in intihar etmediği, pencereden atıldığı belirlenmişti.
MEVLÜT YÜKSEL
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