'Saç'ma operasyon

İzmir' gıda mühendisi E.K., yıllardır başının üst bölümünde olmayan saçları için geliştirilen yeni yöntemlerle saç ektirmeye karar verdi. 2016 yılında yapılan ilk saç ekiminin başarısız olması üzerine E.K., 2017'de ikinci kez operasyona alındı. Ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen saç çıkmadı. İki kez yapılan saç ekim işleminin başarısız olduğunu, aynaya baktığı zaman kendisinden rahatsızlık duyduğunu belirten mühendis E.K., işlemin yapıldığı merkeze tüketici mahkemesinde dava açtı, ayrıca suç duyurusunda bulundu. E.K., dava dilekçesinde, maddi ve psikolojik zarar gördüğünü belirtti. Güzellik merkezinin sahibi E.D. ise E.K.'nin başının arka bölümünden alınan saçların yetersiz kalmasından dolayı bu durumun yaşandığını ileri sürdü.
- Yaşam
- 27.02.2019
- Gazete
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