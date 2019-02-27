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'Saç'ma operasyon

İki kez operasyonu geçiren ve sonuç alamayan E.K., ne dava açtı. Psikolojik zarar gördüğünü söyleyen E.K., görevliler hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulundu...

'Saç'ma operasyon
' gıda mühendisi E.K., yıllardır başının üst bölümünde olmayan saçları için geliştirilen yeni yöntemlerle saç ektirmeye karar verdi. 2016 yılında yapılan ilk inin başarısız olması üzerine E.K., 2017'de ikinci kez operasyona alındı. Ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen saç çıkmadı. İki kez yapılan saç ekim işleminin başarısız olduğunu, aynaya baktığı zaman kendisinden rahatsızlık duyduğunu belirten mühendis E.K., işlemin yapıldığı merkeze tüketici mahkemesinde dava açtı, ayrıca suç duyurusunda bulundu. E.K., dava dilekçesinde, maddi ve psikolojik zarar gördüğünü belirtti. nin sahibi E.D. ise E.K.'nin başının arka bölümünden alınan saçların yetersiz kalmasından dolayı bu durumun yaşandığını ileri sürdü.

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