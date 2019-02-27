Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "hadi bugün 12.30'da! 1995 yılında başlayıp 2002 yılına kadar süren ve müdavimlik yaratan oyun; Bir Demet Tiyatro'ya kimler ne kadar hakim? 👀 Bugünkü ipucumuz oradan geliyor. Zabıta İrfan'ı hatırlıyor musunuz? Peki ya bu karakteri canlandıranı?" denildi. Peki, Bir Demet Tiyatro'da Zabıta İrfan karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? İşte 27 Şubat Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (12.30 YARIŞMASI)

Soru: Bir Demet Tiyatro'da Zabıta İrfan karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır?

Cevap: ENGİN GÜNAYDIN

ENGİN GÜNAYDIN KİMDİR?

Engin Günaydın 29 Ocak 1972 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimi Turhal'da, ortaöğrenimini Erbaa'da tamamlamıştır. Lisede, her sene yapılan okullar arası tiyatro yarışmasında aldığı ödül sonrası, jüri üyelerinin Günaydın'ı konservatuvara gitmesi yönündeki ısrarlarıyla oyunculuk hayatına ilk girişi yaptı. Ailesi onu meslek sahibi olsun diye ablasının yanına, yani İzmit'e yollamıştır. Fakat o İzmit'te tiyatroya girdi. Oradan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi, yatay geçişle Mimar Sinan Konservatuvarı'na girdi.

Bir Demet Tiyatro"dan sonra, Mehmet Ali Erbil ve Emel Sayın'la "Aşkım Aşkım" dizisinde Tarık Usta'yı oynadı, aynı yıl Zeki Demirkubuz'un Yazgı'sıyla Ankara Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan, Aşkım Aşkım ve Zaga'da daha geniş kitlelere kendini tanıtan Günaydın 2004 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda patlama yaşar.

Günaydın, Yazı Tura adlı filmde de bir rol kaptı. Bu filmde Sencer karakterini canlandırdı. Ayrıca 2003 yılında "Hadi Uç Bakalım" ve "Alacakaranlık" dizilerinde oynadı.

Engin Günaydın, dizi oyunculuğunu bırakmıştır. Ama filmlere devam edeceğini belirtmiştir.

FİLMLER

(2017): Aile Arasında - Fikret

(2017): Nerelerdesiniz - Numan

(2015): İçimdeki Ses - Selim

(2012): Yeraltı - Muharrem

(2009): Vavien - Celal

(2005): Takva - Erol

(2004): Gora - Dergi Editörü

(2004): Yazı Tura - Sencer

(2001): Yazgı (film, 2001) - Necati

DİZİLER

(2013 - 2014): Galip Derviş - Galip

(2011): Muhteşem Yüzyıl - Gül Ağa

(2011): Üsküdar'a Giderken - Muhtar

(2005 - 2009): Avrupa Yakası - Burhan Altıntop

(2004): Size Baba Diyebilir Miyim? - Mahir

(2003): Hadi Uç Bakalım - Senayi

(2003): Alacakaranlık

(2002): Zor Baba - Bilal

(2001): Aşkım Aşkım - Tarık Usta

(2000): Güneş Yanıkları - Sacit

(1997): Bir Demet Tiyatro - Zabıta İrfan