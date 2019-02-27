'Ah'suman!

Kadına yönelik şiddet korkunç boyutlara ulaştı. İstanbul Kadıköy'de yaşayan Asuman Bayrak, 8 Ağustos 2018'de bir restoranda yemek yemeye başladı. Bu sırada arka masada çocuklu bir aile vardı. Genç kadın, gürültü yapan çocuklara doğru baktı. Daha sonra çocukların babası Abdulkadir İnal, kadının masasına gidip "Senin havan kime" diye bağırdı. Ardından genç kadını yumruk darbeleriyle yaraladı. Bir gözü moraran ve yüz kemiğinde kırık oluşan Bayrak, hastaneye kaldırıldı. Gözü moraran genç kadın, hukuk mücadelesi başlattı. İnal hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması yapıldı. Asuman Bayrak ve Avukatı Leyla Süren'in hazır bulunduğu duruşmaya, sanık Abdulkadir İnal katılmadı. Batman Asliye Ceza Mahkemesi tarafından talimatla ifadesi alınan sanık, "Bayrak'a vurmadım. Bayanın nasıl yaralandığını bilmiyorum" diye savunma yaptı. Bayrak ise sanıktan şikayetçi olduğunu anlattı. Avukat Leyla Bayrak da, sanığın müvekkilini yumrukladığını belirterek, "Sanık Asuman Bayrak'ı yumruklamıştır. Yaralama sonucunda Asuman'ın göz sinirleri zedelendi, kemiği kırıldı. Sanığın hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması yapıldı. Asuman Bayrak ve Avukatı Leyla Süren'in hazır bulunduğu duruşmaya, sanık Abdulkadir İnal katılmadı. Batman Asliye Ceza Mahkemesi tarafından talimatla ifadesi alınan sanık, "Bayrak'a vurmadım. Bayanın nasıl yaralandığını bilmiyorum" diye savunma yaptı. Bayrak ise sanıktan şikayetçi olduğunu anlattı. Avukat Leyla Bayrak da, sanığın müvekkilini yumrukladığını belirterek, "Sanık Asuman Bayrak'ı yumruklamıştır. Yaralama sonucunda Asuman'ın göz sinirleri zedelendi, kemiği kırıldı. Sanığın hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
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