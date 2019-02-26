İlginç olay Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşandı. Dönerci ustası Mustafa Gümrükçüoğlu, toptancı firmasından gıda malzemeleri sipariş etti. Kamyonla getirilen gıda malzemelerinin yer aldığı kolileri açan Gümrükçüoğlu, poşetin içinde para olduğunu fark etti. Saydığı paranın 300 bin lira olduğunu tespit eden ve olayın şaşkınlığını yaşayan Gümrükçüoğlu, sipariş verdiği firma yetkililerini arayarak durumu anlattı.
Koliye yanlışlıkla konulduğunu öğrendiği 300 bin lirayı firma sahibine hiç düşünmeden teslim eden Gümrükçüoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı: Dönerci dükkanım için gıda malzemeleri siparişi verdim. Bir kutu geldi, kutuyu açtık. İçinde parayı görünce şaşkınlık yaşadık. Hemen siparişi verdiğim kişileri aradım. Arkadaş daireyi satmış borçlarını ödemiş, kalanını da sermaye yapacakmış. Parayı iade ettim."
kalan karakter 1000
pes bu kadar para unuytulurmu yahu
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.