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'da alkışlık hareket! Gıda kolisinden 300 bin TL çıkınca...

’da bir ustasının sipariş ettiği gıda kolisinden 300 bin TL çıktı. Hemen o kişiyle iletişim kuran dürüst adam, ‘Evini satmış, borcunu ödemiş, kalanını sermaye yapacak. ettim’ dedi.

İlginç olay 'un ilçesinde yaşandı. ustası Mustafa Gümrükçüoğlu, toptancı firmasından gıda malzemeleri sipariş etti. Kamyonla getirilen gıda malzemelerinin yer aldığı kolileri açan Gümrükçüoğlu, poşetin içinde para olduğunu fark etti. Saydığı paranın 300 bin lira olduğunu tespit eden ve olayın şaşkınlığını yaşayan Gümrükçüoğlu, sipariş verdiği firma yetkililerini arayarak durumu anlattı.



Koliye yanlışlıkla konulduğunu öğrendiği 300 bin lirayı firma sahibine hiç düşünmeden teslim eden Gümrükçüoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı: Dönerci dükkanım için gıda malzemeleri siparişi verdim. Bir kutu geldi, kutuyu açtık. İçinde parayı görünce şaşkınlık yaşadık. Hemen siparişi verdiğim kişileri aradım. Arkadaş daireyi satmış larını ödemiş, kalanını da sermaye yapacakmış. ettim."

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ihsan ihsan

pes bu kadar para unuytulurmu yahu

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cevapla 26.02.2019 08:32
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