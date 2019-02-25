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Yüksek kolesterol ve yüksek kan şekeri, nı olumsuz etkiliyor

Yüksek şeker kalp kırıyor
Kalp, sağlıklı bir vücudun anahtarını oluşturuyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış , yüksek kolesterol ve yüksek kan şekerinin nı olumsuz etkilediğini söylüyor. Özellikle ailesinde kalp hastalığı olanların, doktor kontrollerini aksatmamasını öneriyor. Düzenli egzersiz yapılmasını öneren Prof. Dr. Çaynak, sağlıklı bir kalp için fazla kilolardan kurtulmak gerektiğini sözlerine ekliyor.

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