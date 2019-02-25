Kalp, sağlıklı bir vücudun anahtarını oluşturuyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, yüksek kolesterol ve yüksek kan şekerinin kalp sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor. Özellikle ailesinde kalp hastalığı olanların, doktor kontrollerini aksatmamasını öneriyor. Düzenli egzersiz yapılmasını öneren Prof. Dr. Çaynak, sağlıklı bir kalp için fazla kilolardan kurtulmak gerektiğini sözlerine ekliyor.
- Yaşam
- 25.02.2019
- Gazete
Yüksek kolesterol ve yüksek kan şekeri, kalp sağlığını olumsuz etkiliyor
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