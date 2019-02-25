Victoria's Secret'ın gözde mankenlerinden Miranda Kerr, zayıflığının sırrını açıkladı. 35 yaşındaki güzel model her gün yoga yaptığını, öğle yemeğinde avokado ve brokoli yediğini anlattı.
- Yaşam
- 25.02.2019
- Gazete
Victoria's Secret’ın gözde mankenlerinden Miranda Kerr, zayıflığının sırrını açıkladı
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