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Victoria's Secret’ın gözde mankenlerinden , zayıflığının sırrını açıkladı

Brokoli aşığı!
Victoria's Secret'ın gözde mankenlerinden , zayıflığının sırrını açıkladı. 35 yaşındaki güzel model her gün yoga yaptığını, öğle yemeğinde avokado ve brokoli yediğini anlattı.

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