İhanet iddiası mahkemeye taşındı. 10 milyon liralık boşanma davası başladı. Siemens'in Türkiye İcra Kurulu üyesi Enerji Yönetimi Direktörü Oğuz Tezel ile Şebnem Tezel 31 yıllık evliydi. Çiftin bir çocukları vardı. Şebnem Tezel'in iddiasına göre Oğuz Tezel, çalıştığı şirkette bazı kadınlarla kendisini aldattı. Bu kadınlardan biri de asistan A.Ş. idi. Yine aynı şirkette çalışan H.S., R. ve E. isimli kadınların da kocasıyla ilişkisi vardı. İhanete uğradığını öğrenen kadın boşanma kararı aldı. Avukatı, boşanma dilekçesinde özetle şunları yazdı: "Davalı eş, müvekkilime adeta haremindeki cariyelerden biri gibi davranmıştır. Tamamıyla kendisi için yaşamış, müvekkilime kölesi gibi muamele etmiştir. Aşırı iş yoğunluğu olduğunu söyleyip haftasonları bile müvekkilim ve çocuğuyla ilgilenmemiştir.
Müvekkilim, 30 yıllık evlilik hayatında bir kez dahi olsun eşinin işyerine gidememiştir. Birçok kez ihanet etmiştir. Davalının yurt içi ve yurt dışındaki tüm bankalardaki hesap hareketleri ile tüm mal varlığının tespitini talep ediyoruz. Müvekkilimiz için aylık 30 bin lira yoksulluk nafakası ile 5 milyon lira maddi ve 5 milyon lira manevi olmak üzere 10 milyon lira tazminat istiyoruz."
ALİ OKTAY
Müvekkilim, 30 yıllık evlilik hayatında bir kez dahi olsun eşinin işyerine gidememiştir. Birçok kez ihanet etmiştir. Davalının yurt içi ve yurt dışındaki tüm bankalardaki hesap hareketleri ile tüm mal varlığının tespitini talep ediyoruz. Müvekkilimiz için aylık 30 bin lira yoksulluk nafakası ile 5 milyon lira maddi ve 5 milyon lira manevi olmak üzere 10 milyon lira tazminat istiyoruz."
ALİ OKTAY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.