Masal şehri İstanbul, beyaz gelinliğini giydi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyardığı kar yağışı, Cuma akşamından itibaren etkisini gösterdi. Cumartesi günü etkisini artıran kar, dün de devam etti. Sabah uyandığında kaldırımları kaplayan beyaz örtüyü görenler, kar topu oynamayı ihmal etmedi. Karın keyfini çıkaranlar ise her zamanki gibi öğrencilerdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencilere müjdeli haberi verdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da temel ve ortaöğretimlerde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.



BELEDİYENİN KIŞ MESAİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kara kışın vatandaşları etkilememesi için teyakkuza geçti. 7 bin 83 personel, bin 357 araçla kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde hizmet verdi. Kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin 199 noktasında beslenme desteği verildiği belirtildi.





ÇİLEYİ ONLAR ÇEKTİ

Gece boyu etkisini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Karla kaplanan yolda araçları arızalananlara, vatandaşlar yardım elini uzattı. Kar lastiği olmayanlar ise ekipler tarafından uyarıldı.





KEYFİNİ ÇIKARDILAR...

Karın hafta sonu tatiline denk gelmesi öğrencilerin işine yaradı. Kartopu oynayan minikler, yılın ilk kardan adamını yaptı. Çanakkale ve İstanbul'da okulların tatil edildiği açıklandı.





SOĞUĞA ALDIRMADILAR

İstanbul buz keserken Fatih Cankurtaran Sahili'nde bir grup vatandaş ise denize girdi. O anlar böyle görüntülendi...





DENIZ ÇEKİLDİ

İstanbul'un Silivri ilçesinde sahil şeridinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi. Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde de denizin 30 metre çekildiği gözlendi.

TWİTTER

Kimin valisi buu...

Size güvenip ödevimi yapmamıştım. Çok teşekkür ederim...

İşler de tatil mi? Babam soruyor...

Adamın hası diye yazılır Ali Yerlikaya diye okunur.

Adını karlara yazdım sayın valim...

Vasip Şahin'in yerini hiç aratmıyor...

'Vali Bey' diyeceksiniz...

Bir veli olarak verdiğiniz bu karar için size çok teşekkür ederim.

Sayın valim, yarın sizi kartopu savaşımıza bekliyoruz...

Yemin ederim mutluluktan ağlayacağım...