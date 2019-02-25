Bugünkü
Takvim

'deki Ortaokulu'na sığınan sokak kedisine, öğrenciler ve öğretmenler sahip çıktı

Okullu pisi pisi

'deki Ortaokulu'na sığınan sokak kedisine, öğrenciler ve öğretmenler sahip çıktı. Namık ismi verilen kedi, kısa sürede 623 öğrenciye alışıp okulun maskotu halini aldı. 8. sınıf öğrencisi Sevil Kaygusuz, "İlk başlarda korkmuştum. Daha sonra bize çok yakın davrandı. Bize zarar vermez" diyerek Namık'a olan sevgisini anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEskişehir'deki Namık Kemal Ortaokulu'na sığınan sokak kedisine, öğrenciler ve öğretmenler sahip çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri