Eskişehir'deki Namık Kemal Ortaokulu'na sığınan sokak kedisine, öğrenciler ve öğretmenler sahip çıktı. Namık ismi verilen kedi, kısa sürede 623 öğrenciye alışıp okulun maskotu halini aldı. 8. sınıf öğrencisi Sevil Kaygusuz, "İlk başlarda korkmuştum. Daha sonra bize çok yakın davrandı. Bize zarar vermez" diyerek Namık'a olan sevgisini anlattı.