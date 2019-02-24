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Hamburger sağlığımızla oynuyor! Hamburger , ve şizofreniye yol açıyor

Herkesin severek yediği hamburger, sağlığımızla oynuyor! İşlenmiş yağ deposu bu besin, . ve şizofreniye davetiye çıkartıyor.



Değişen beslenme alışkanlıkları hastalıkları da çağırıyor. Şeker ve karbonhidrat içeren besinler, başta Alzheimer olmak üzere diyabete ve kalp krizine zemin hazırlıyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, sağlıklı bir beyin için hamburger, pizza ve cips gibi trans yağ içeren besinlerden uzak durulması gerektiğini açıklıyor. Sağlıklı yağların ise vücut için en sağlıklı gıda olduğunu belirtiyor. Şu bilgileri veriyor: Geçmiş dönemlerde insanlar daha fazla kalori tüketirdi. Günlük beslenmelerinde tereyağı, yumurta, kırmızı et ile mevsim sebze ve meyveleri bulunurdu. Obezite sorunu yok denecek kadar azdı. Hastalıklar ise zatürre ve tüberkülozla kısıtlıydı. Zamanla gıda üreticileri tarafından hidrojenize (trans yağ) edilip sertleştirilen ve tereyağına benzetilen sağlıksız yağlar üretilmeye başlandı.

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