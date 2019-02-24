hastalıklarıda çağırıyor. Şeker vekarbonhidrat içeren besinler, baştaAlzheimer olmak üzere diyabete vekalp krizine zemin hazırlıyor. Kitaplarıtüm dünyada satış rekorları kıransağlıklı bir beyin içinhamburger, pizza ve cips gibitrans yağ içeren besinlerdenuzak durulması gerektiğiniaçıklıyor. Sağlıklı yağlarınise vücut içinolduğunu belirtiyor.Şu bilgileri veriyor: Geçmişdönemlerde insanlar dahafazla kalori tüketirdi. Günlükbeslenmelerinde tereyağı,yumurta, kırmızı et ile mevsimsebze ve meyveleri bulunurdu.sorunu yok denecekkadar azdı. Hastalıklar isezatürre ve tüberkülozlakısıtlıydı. Zamanla gıdaüreticileri tarafındanhidrojenizeedilip sertleştirilen vetereyağına benzetilenüretilmeye başlandı.