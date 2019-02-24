Dağlar geçit vermiyor

Çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları çığ tehlikesi nedeniyle durduruldu. Hava şartlarının iyileşmesiyle aramalar yeniden başlayacak. 2 Aralık'ta Demirkazık Dağı'nda tırmanış yapan dağcılar Kemal Karakoç ve Hilal İşcan çığ altında kaldı. İşcan kurtarılırken, Karakoç'a ulaşılamadı. AFAD, UMKE, AKUT ve JAK ekipleri çığ alanını didik didik arasa da bir sonuç alamadı. Hava koşulları ağırlaşınca arama kurtarma çalışmalarına da son verildi. Olumsuz hava koşulları ve tekrar çığ riski nedeniyle yaklaşık 2 aydır Karakoç'u arama çalışması yapılamazken, Dağcılık Federasyonu Konya Temsilcisi Hüseyin Turan, kayıp dağcıyı arama çalışmalarının Haziran ya da Temmuz ayında tekrar başlanacağını söyledi.
Halit TURAN
Halit TURAN
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