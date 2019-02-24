Bugünkü
Takvim

Dağlar geçit vermiyor

’de , ’na tırmanırken çığ altında kaldı. Hava şartları nedeniyle aramalar durduruldu...

Dağlar geçit vermiyor
Çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları çığ tehlikesi nedeniyle durduruldu. Hava şartlarının iyileşmesiyle aramalar yeniden başlayacak. 2 Aralık'ta 'nda tırmanış yapan dağcılar Kemal Karakoç ve Hilal İşcan çığ altında kaldı. İşcan kurtarılırken, Karakoç'a ulaşılamadı. AFAD, UMKE, AKUT ve JAK ekipleri çığ alanını didik didik arasa da bir sonuç alamadı. Hava koşulları ağırlaşınca arama kurtarma çalışmalarına da son verildi. Olumsuz hava koşulları ve tekrar çığ riski nedeniyle yaklaşık 2 aydır Karakoç'u arama çalışması yapılamazken, Dağcılık Federasyonu Konya Temsilcisi Hüseyin Turan, kayıp dağcıyı arama çalışmalarının Haziran ya da Temmuz ayında tekrar başlanacağını söyledi.

Halit TURAN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDağlar geçit vermiyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri