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Öğretmene saldırı

Öğretmene saldırı
Samsun İlkadım'daki Toybelen Ortaokulu'nda görevli kadın öğretmen S.Ç'ye, otomobiliyle okulun bahçesine geldiği sırada pompalı tüfekle ateş açıldı. Öğretmen, aracın isabet aldığı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Kaçan saldırganlar, M.A. ve E.K. yakalandı.

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