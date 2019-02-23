O polise 10 yıl!

İstanbul Beylikdüzü'de geçen yıl görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen polis memuru S.E. (27) ile ekip otosunda bulunan diğer polis memuru R.Y. (28) hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık S.E. "Böyle bir olayı ben de tasvip etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. S.E. "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık R.Y ise "Suçu bildirmeme" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi.
Büyük bir travma geçiren P.T. psikolojik destek alıyor.
Büyük bir travma geçiren P.T. psikolojik destek alıyor.
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