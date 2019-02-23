Çizgi bilim!

neden siyah beyaz çizgilere sahip olduğu yıllardır merak konusuydu. Hayvanlar aleminin en özgün canlılarından biri olan zebralarla ilgili bilim insanlarının yürüttüğü son çalışmalar ilginç sonuçlar ortaya koydu.sayesinde kan emen sinekleri uzak tutabildiklerini ve bu yolla geçen ölümcül. İngiltere'nin Somerset bölgesinde yürütülen araştırmada, araştırmacılar atlara zebra desenli kıyafetler giydirerek, üzerilerine ne kadar sinek konduğunu gözlemledi. Bristol Üniversitesi'nde biyolog olarak görev yapan, sineklerin çok düşük çözünürlükte gördüklerini ve çizgili desenin,Araştırmacılar, at sinekleri hem atların hem de zebraların üzerine konmaya çalışırken sinekleri yakından incelediler. Sinekler her iki hayvanın üzerine yaklaşık olarak eşit oranlarda konmaya çalışmış olsalar da, sinekler aslında zebralara bir çeyrek daha az kondular. Ekip atlara zebra desenli kabanlar giydirdiğinde ise üzerlerine daha az sinek kondu.