Her gün ceviz kireçlenmeyiz

Diz kireçlenmesi, kadınlarda daha çok görülüyor. Uzmanlar uyarılarını şöyle sıralıyor:
Egzersiz: Kireçlenme nedeniyle eklem ağrısı çekenler mutlaka egzersiz yapsın.
İdeal kilo: Kilo vermek özellikle vücudu taşıyan diz eklemlerinde görülen kireçlenme için son derece önemli.
Omega 3: Balık, ceviz, keten tohumu ve zeytinyağı tüketeret ağrılarınızı azaltabilirsiniz.
Zerdeçal+Yeşil çay: Kireçlenmenin başlangıç aşamalarında düzenli olarak kullanılırsanız; kıkırdak dokusu kaybını yavaşlatabilirsiniz...
Egzersiz: Kireçlenme nedeniyle eklem ağrısı çekenler mutlaka egzersiz yapsın.
İdeal kilo: Kilo vermek özellikle vücudu taşıyan diz eklemlerinde görülen kireçlenme için son derece önemli.
Omega 3: Balık, ceviz, keten tohumu ve zeytinyağı tüketeret ağrılarınızı azaltabilirsiniz.
Zerdeçal+Yeşil çay: Kireçlenmenin başlangıç aşamalarında düzenli olarak kullanılırsanız; kıkırdak dokusu kaybını yavaşlatabilirsiniz...
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