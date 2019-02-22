Bugünkü
Takvim

Her gün yiz

Her gün ceviz kireçlenmeyiz
Diz si, kadınlarda daha çok görülüyor. Uzmanlar uyarılarını şöyle sıralıyor:
Egzersiz: Kireçlenme nedeniyle eklem sı çekenler mutlaka egzersiz yapsın.
İdeal kilo: Kilo vermek özellikle vücudu taşıyan diz eklemlerinde görülen kireçlenme için son derece önemli.
Omega 3: Balık, , keten tohumu ve zeytinyağı tüketeret ağrılarınızı azaltabilirsiniz.
Zerdeçal+Yeşil çay: Kireçlenmenin başlangıç aşamalarında düzenli olarak kullanılırsanız; kıkırdak dokusu kaybını yavaşlatabilirsiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriHer gün ceviz kireçlenmeyiz
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri