Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'ndeki tekstil fabrikasında dün buhar kazanı borusu patladı. Fabrikada çalışan, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Dinç ağır yaralandı. Genç kadın ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Dinç, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli'deki Derince Devlet Hastanesi'ne yollandı. Ancak çabalara rağmen kurtarılamadı. Hayata gözlerini kapadı...
- Yaşam
- 20.02.2019
- Gazete
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