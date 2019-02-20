bir köşesi cennet Türkiye, Şubat ayında adeta dört mevsimi yaşadı. Doğu'da kar yolları kapadı. İstanbul'da etkisini gösteren sis nedeniyle vapur seferleri aksadı. Güney'de ise güneş herkesi şımarttı. Sahiller, denizin tadını çıkaran vatandaşlarla doldu taştı...dün sabah saatlerindeetkili olansis, kartpostallarıaratmadı. Drone ileçekilen fotoğraflardagökdelenler veİstanbul Boğazıyaşattı.