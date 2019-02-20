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Dört mevsim



Dört bir köşesi cennet Türkiye, Şubat ayında adeta dört mevsimi yaşadı. Doğu'da kar yolları kapadı. İstanbul'da etkisini gösteren sis nedeniyle vapur seferleri aksadı. Güney'de ise güneş herkesi şımarttı. Sahiller, denizin tadını çıkaran vatandaşlarla doldu taştı...

SİSTANBUL
İstanbul'da dün sabah saatlerinde etkili olan sis, kartpostalları aratmadı. Drone ile çekilen fotoğraflarda gökdelenler ve İstanbul Boğazı görsel şölen yaşattı.

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