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’in cenazesi hala bulanamadı

Jet sı, bekarlığa veda partisinden dönen ve arkadaşlarını hayattan kopardı. ’in cenazesi ise hala bulanamadı.

HALA KAYIP
Sosyetenin tanınmış ismi Mina Başaran, daha 28 yaşındaydı. 14 Nisan'da Murat Gezer ile nikahlanacaktı. 8 Mart 2018'de 7 arkadaşıyla Dubai'de bekarlığa veda partisi yaptı. 11 Mart'ta 'a dönüş yolunda ve arkadaşlarını taşıyan özel jet, 'da yere çakıldı.

1 YILDIR ARANIYOR
Mina, arkadaşları, 2 pilot ve hostesin de aralarında bulunduğu 11 kadın hayata gözlerini kapadı. Facianın birinci yıldönümüne sayılı günler kaldı. Ancak yaklaşık 1 yıldır süren aramalara karşın Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı. sonrası Gebeş dışında 10 kişinin cenazesi 'ye getirilerek son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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