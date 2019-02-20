Sosyetenin tanınmış ismi Mina Başaran, daha 28 yaşındaydı. 14 Nisan'da Murat Gezer ile nikahlanacaktı. 8 Mart 2018'de 7 arkadaşıyla Dubai'de bekarlığa veda partisi yaptı. 11 Mart'ta İstanbul'a dönüş yolunda Mina ve arkadaşlarını taşıyan özel jet, İran'da yere çakıldı.
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Mina, arkadaşları, 2 pilot ve hostesin de aralarında bulunduğu 11 kadın hayata gözlerini kapadı. Facianın birinci yıldönümüne sayılı günler kaldı. Ancak yaklaşık 1 yıldır süren aramalara karşın Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı. Kaza sonrası Gebeş dışında 10 kişinin cenazesi Türkiye'ye getirilerek son yolculuğuna uğurlanmıştı.
1 YILDIR ARANIYOR
Mina, arkadaşları, 2 pilot ve hostesin de aralarında bulunduğu 11 kadın hayata gözlerini kapadı. Facianın birinci yıldönümüne sayılı günler kaldı. Ancak yaklaşık 1 yıldır süren aramalara karşın Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı. Kaza sonrası Gebeş dışında 10 kişinin cenazesi Türkiye'ye getirilerek son yolculuğuna uğurlanmıştı.
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