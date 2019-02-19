Afyonkarahisar'da bir vatandaş biriktirdiği paralarını sakladığı yorganı yıkamaya verdi. Yorganın içinde para olduğu yıkamacılar tarafından son anda fark edilerek sahibine verildi. İşletme sahibi Mehmet Oğuz, "Yorganda leke kontrolü yaparken desteler halinde para olduğunu fark ettik. Ve sahibine verdik. Bu aslında ilk olarak başımıza gelmiyor, geçenlerde de bir müşterimizin yıkatmak üzere verdiği Isparta halısıdan da bilezikleri çıktı" diye konuştu.
- Yaşam
- 19.02.2019
- Gazete
Yorganbank!
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