Bugünkü
Takvim

Yorganbank!

Yorganbank!
'da bir vatandaş biriktirdiği paralarını sakladığı yorganı yıkamaya verdi. Yorganın içinde para olduğu yıkamacılar tarafından son anda fark edilerek sahibine verildi. İşletme sahibi , "Yorganda leke kontrolü yaparken desteler halinde para olduğunu fark ettik. Ve sahibine verdik. Bu aslında ilk olarak başımıza gelmiyor, geçenlerde de bir müşterimizin yıkatmak üzere verdiği halısıdan da bilezikleri çıktı" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriYorganbank!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri