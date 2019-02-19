Obezite kemikleri kırıyor! Kireçlenmenin en büyük nedeni obezite...

arasındaolarak bilinen osteoartritartroz, neden olduğu ağrıyla hayatı kabusa çeviriyor. Ortalama yaşam süresinin artmasıyla yaygınlaşan bu hastalık, özellikleeklem yüzeyinin bozulması, ağrı ve eklemde hareket kısıtlılığı olarak kendini gösteriyor. Kişinin normal hareketlerini bile engelleyen kireçlenme, yaşam kalitesini ciddi oranda düşürüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Vahit Emre Özden,şart olduğunu söylüyor.