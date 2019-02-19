Halk arasında 'kireçlenme' olarak bilinen osteoartritartroz, neden olduğu ağrıyla hayatı kabusa çeviriyor. Ortalama yaşam süresinin artmasıyla yaygınlaşan bu hastalık, özellikle kalça ve dizde eklem yüzeyinin bozulması, ağrı ve eklemde hareket kısıtlılığı olarak kendini gösteriyor. Kişinin normal hareketlerini bile engelleyen kireçlenme, yaşam kalitesini ciddi oranda düşürüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Vahit Emre Özden, önlem almanın şart olduğunu söylüyor.
- Yaşam
- 19.02.2019
- Gazete
Obezite kemikleri kırıyor! Kireçlenmenin en büyük nedeni obezite...
Fazla kilo, kemiklere de zarar veriyor. Uzmanlar, kireçlenmenin en büyük nedeninin obezite olduğunu söylüyor. Hastaları uyarıyor: Hareket edin, sağlıklı beslenin...
Halk arasında 'kireçlenme' olarak bilinen osteoartritartroz, neden olduğu ağrıyla hayatı kabusa çeviriyor. Ortalama yaşam süresinin artmasıyla yaygınlaşan bu hastalık, özellikle kalça ve dizde eklem yüzeyinin bozulması, ağrı ve eklemde hareket kısıtlılığı olarak kendini gösteriyor. Kişinin normal hareketlerini bile engelleyen kireçlenme, yaşam kalitesini ciddi oranda düşürüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Vahit Emre Özden, önlem almanın şart olduğunu söylüyor.
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