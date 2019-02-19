Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek. Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek.

Cuma günü yağmur başlayacak. Hava sıcaklığındaki ani düşüş ile birlikte Cumartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'un bu yıl belki yerde tutacak ilk kar yağışını alabileceği belirtildi. Yağış, pazar sabahı ise etkisini kaybederek kesilecek.





HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



İSTANBUL °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.



EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.



AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.







ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu.



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.