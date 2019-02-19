Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 19.02.2019 08:03
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 08:21

'da ulaşıma sis engeli

Deniz ulaşımına sis engeli. 'da yoğun sis nedeniyle şehir hatları ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.

'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Deniz ulaşımına sis engeli. İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir hatları ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da ulaşıma sis engeli
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar